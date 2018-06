Post Traumatic di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza | audio

optimaitalia

: #PostTraumatic di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza: audio dell'album per Chester Bennington… - OptiMagazine : #PostTraumatic di Mike Shinoda è un viaggio sul ricordo senza sofferenza: audio dell'album per Chester Bennington… - domeafavoour : Lift Off è probabilmente una delle tracce migliori di Post Traumatic - Noovyis : Un nuovo post (Mike Shinoda - POST TRAUMATIC) è stato pubblicato su Playhitmusic - -

(Di venerdì 15 giugno 2018)dielabora il lutto per la perdita di un grande amico. Si tratta del disco che il braccio destro del frontman dei Linkin Park ha voluto rilasciare a meno di un anno dalla tragica scomparsa di Chester Bennington, con il quale compie il suoper il superamento del dolore. Con il nuovo album, l'artista ha voluto allontanarsi dal dolore provato per la perdita dell'amico e collega, provando a uscire dalle tenebre e cercando di farsi una ragione per quanto accaduto. "Spero che chi ha provato questo dolore si senta meno solo, ha dichiarato, mentre coloro che non l'hanno vissuta possono sentirsi grati". La musica è quindi un rimedio efficace, per, che all'improvviso si è trovato privato del suo punto di riferimento,avere idea di come continuare a portare alto il nome dei Linkin Park, con i quali ha venduto 50 milioni di dischi e ...