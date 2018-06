Portogallo-Spagna | le pagelle | Ronaldo mostruoso | Diego Costa non sbaglia

Cristiano Ronaldo show in Portogallo-Spagna 3-3 - video con la sua tripletta : Il giocatore più forte del pianeta, che ha vinto tutto e di più meno il Mondiale -, finalmente sta trovando la sua competizione anche nella Coppa del Mondo di calcio. [ App di Blitzquotidiano, gratis,...

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol pazzesco su punizione. Portogallo-Spagna 3-3 : Cristiano Ronaldo ha completato la sua serata da sogno siglando una tripletta indimenticabile contro le Furie Rosse. Il Pallone d’Oro ha chiuso il tris con una micidiale punizione dal limite che segue il calcio di rigore trasformato dopo aver subito il fallo e la botta dal limite con papera di De Gea. CR7 ha così trascinato i Campioni d’Europa verso il pareggio per 3-3 contro la Spagna ai Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO del gol su ...

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

Spagna-Portogallo 3-3 - Mondiali 2018 : micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo - che pareggio nel derby iberico : Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma ...

Russia 2018 : Vola l’Uruguay con Gimenez. Sorpresa Iran. Portogallo-Spagna 3-3 - pazzesco CR7 : Russia 2018- Seconda giornata ricca di colpi di scena e di grande emozione. Vince l’Uruguay 1-0 al minuto 90′ grazie ad un gol di Gimenez su perfetto colpo di testa. “Celeste” leggermente impacciata, ma cinica. Ottima prova anche dell’Egitto, solo panchina per Salah. MAROCCO-IRAN 0-1 La vera Sorpresa arriva dal match delle 17:00 con l’Iran […] L'articolo Russia 2018: Vola l’Uruguay con Gimenez. ...

