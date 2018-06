Portogallo-Spagna 3-3 | Ronaldo show | tris mundial

Portogallo-Spagna - le pagelle : Ronaldo mostruoso - Diego Costa non sbaglia : INIESTA 7.5 Quando ha la palla tra i piedi, il mondo si ferma. Sapere che è il suo ultimo Mondiale, ci rende tutti più tristi. ISCO 7.5 Una fucilata da fuori spaventosa. Soltanto la traversa gli nega ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3. Tripletta di Ronaldo : gol del pareggio all’88esimo minuto : Ci si aspettava i fuochi d’artificio per il primo grande match dei Mondiali di Russia 2018, in un girone che attualmente vede sorprendentemente in testa l’Iran. E le aspettative non sono state tradite: è finita 3 a 3 fra Portogallo e Spagna, dopo una partita ricchissima di colpi di scena e un botta e risposta finito solo all’88esimo minuto con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Real Madrid ...

Mondiali - Portogallo-Spagna show : è 3-3Tripletta di Ronaldo - due gol per Costa : Non tradisce le aspettative la gara di Sochi: Ronaldo apre su rigore dopo quattro minuti, quindi segna Diego Costa e ancora Ronaldo nel finale di primo tempo. La ripresa si apre nel segno della Spagna: Costa concede il bis, Nacho allunga ma Ronaldo, su punizione, fissa il finale.

PAGELLE/ Portogallo Spagna (3-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B) : PAGELLE Portogallo Spagna: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Sochi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:38:00 GMT)

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

