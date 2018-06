Portogallo-Spagna 2-2 La Diretta Diego Costa | doppietta per riprendere Cr7

Portogallo -Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l'errore è clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l'errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo ! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo ...

VIDEO Doppietta stellare di Cristiano Ronaldo in Spagna- Portogallo ! I gol del fenomeno lusitano - rigore e papera De Gea : Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista nel primo tempo di Spagna-Portogallo, match dei Mondiali 2018. Il fenomeno lusitano ha siglato una Doppietta stellare che spedisce i Campioni d’Europa sul 2-1: al 4′ ha trasformato un calcio di rigore che si è procurato, poi allo scadere ha tirato una bomba dal limite dell’area e il pallone si è insaccato grazie a una papera di De Gea. Di seguito il VIDEO con i gol segnati da ...

Diretta/ Portogallo Spagna (risultato live 2-1) streaming video Canale 5 : ancora Cristiano Ronaldo!

Portogallo Spagna 1-1 : risultato in diretta LIVE. Diego Costa pareggia - il Var conferma : Portogallo - Spagna 1-1 LIVE 4' rig. Cristiano Ronaldo , P, , 23' Diego Costa , S, TABELLINO: Portogallo , 4-4-2, : Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao ...

Portogallo Spagna 0-0 : risultato in diretta LIVE : Portogallo - Spagna 0-0 LIVE TABELLINO: Portogallo , 4-4-2, : Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Guedes, Cristiano Ronaldo. ...

Portogallo -Spagna 0-0 - Mondiali 2018 : cronoca e tabellino in diretta live : Portogallo-Spagna , gruppo B Mondiale Russia 2018 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tutto pronto per Portogallo-Spagna : stadio al completo per la sfida di questa sera : Manca poco al fischio d’inizio del arbitro Rocchi di Portogallo-Spagna al Fisht Stadium di Sochi previsto alle 2045. Le operazioni di ingresso dei tifosi si stanno svolgendo regolarmente, sempre sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine, che presidiano ogni lato dello stadio e in particolare le strade che lo costeggiano, l’Olimpiyskyi prospek...