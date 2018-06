Politica e corruzione | i numeri | in Campania record di condannati

Corruzione : Di Dio (Confcommercio) - zavorra per sviluppo - Politica reagisca : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “La Corruzione è una zavorra per lo sviluppo che vale il 2 per cento del Pil globale. Un fenomeno ormai dilagante davanti al quale non bastano sanzioni e azioni repressive. Per arginarla serve una nuova educazione all’etica che parta anche dalle famiglie, primo nucleo di formazione delle future generazioni”. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale di ...

Agueci : “Corruzione sempre più diffusa ma Politica non fa abbastanza” : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “Io non parlerei di emergenza, la corruzione ormai è un fatto connaturato, un fenomeno in espansione, legato peraltro a una certa precarietà del sistema politico. L’unica novità è che oggi affiorano più cose di prima. Ma il fenomeno è diffusissimo”. A parlare è Leonardo Agueci, fino a poco tempo fa Procuratore aggiunto di Palermo che per anni si è occupato di numerose inchieste sulla ...