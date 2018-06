PlayStation Now permetterà presto di scaricare i giochi?

eurogamer

(Di venerdì 15 giugno 2018) Sembra siano in arrivo delle novità perNow, il servizio streaming di Sony.Questo servizio permette di giocare titoli Sony su PS4 e addirittura su PC, la libreria è in continua espansione e contiene titoli PS2, PS3 e PS4, naturalmente non è tutto così semplice in quanto parliamo di grosse mole di dati che hanno bisogno di connessioni internet ad alta velocità. Per anni i fan Sony hanno chiesto a gran voce l'introduzione di una funzione che permettesse di, la compagnia ha però mantenuto il servizio orientato sullo streaming. Come riporta VG247 sembra che però le cose stiano per cambiare, un utente reddit ha infatti notato una nuova opzione nel menu di pausa, tale opzione riporta semplicemente "scarica gioco" con la descrizione "Return to Game Detail and start downloading the game". Naturalmente cliccando sulla funzione non accade nulla, ma probabilmente ...