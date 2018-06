Play Store | arriva un weekend ricco di offerte su giochi e app Android

I dinosauri di ARK : Survival Evolved arrivano sul Play Store : ARK: Survival Evolved è un'avventura Survival ambientata in un mondo Giurassico popolato da dinosauri in cui costruire colonie di sopravvissuti pronte a fuggire sull'Arca. Il gioco, pubblicato la scorsa estate per PS4, Xbox One e PC, è caratterizzato da un vasto ambiente preistorico aperto realizzato in 3D esplorabile con la visuale in soggettiva e situato su un'isola misteriosa. L'articolo I dinosauri di ARK: Survival Evolved arrivano sul ...

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti : Ci sono più di 55 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Play Store: sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store : Lawnchair, il launcher con lo scopo di portare le funzionalità dei Google Pixel su tutti gli smartphone Android, è adesso ufficiale sul Google Play Store. L'articolo Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store : L'applicazione "System update" della EMUI, già presente sui dispositivi Huawei e Honor, sbarca sul Google Play così da poter ricevere aggiornamenti più costanti. L'articolo L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts" L'articolo L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

PlayStation Store : gli sconti Days of Play tornano questa settimana : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori PlayStation 4, da domani, 8 giugno, fino al 18 giugno sono in programma gli sconti dei Days of Play, annunciati poco tempo fa da Sony Interactive Entertainment (SIE).Su PlayStation Store saranno disponibili numerose offerte per una vasta gamma di giochi, come God of War Digital Deluxe Edition, Far Cry 5, Gran Turismo Sport, Call of Duty: WWII Gold Edition e Shadow of the Colossus.Le promozioni ...

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67. L'articolo Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Android P DP3 in roll out per i Pixel con API finali - SDK e pubblicazione sul Play Store : ecco Android 9 : Google rilascia la terza Developer Preview di Android P, disponibile al download per gli iscritti al programma di beta su tutti i Google Pixel: ecco novità e link per il download. L'articolo Android P DP3 in roll out per i Pixel con API finali, SDK e pubblicazione sul Play Store: ecco Android 9 proviene da TuttoAndroid.

Modificare il Paese sul Google Play Store è possibile - ma con alcuni limiti : Volete Modificare il Paese all'interno del Google Play Store perché vi siete trasferiti all'estero? In questo articolo vi spieghiamo come fare, ma tenete conto delle limitazioni previste. Ecco tutti i dettagli. L'articolo Modificare il Paese sul Google Play Store è possibile, ma con alcuni limiti proviene da TuttoAndroid.

Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 23 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store : Scarica ora Google Lens, l'app collegamento presente sul Play Store che permette di avviare con un semplice tap l'applicazione di Lens per identificare gli oggetti semplicemente fotografandoli, per selezionare testo "stampato", barcode e molto altro! L'articolo Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Allarme Android : popolari app del Play Store raccolgono dati riservati : App Android presenti sul Google Play Store possono raccogliere dati sensibili da milioni di utenti. La raccolta dati è stata scoperta da Andrey Meshkov, co-fondatore di Adguard, che l’ha descritta come una “grande campagna di spyware“. Secondo le scoperte di Meshkov, la campagna di raccolta dati riguarda le app Android e le estensioni per il browser Google Chrome. L’esperto di sicurezza ha detto che una volta che una ...

La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia : Il Google Play Store disponibile per tutti con la nuova veste grafica minimale e completamente bianca: eccola in alcuni screenshot. L'articolo La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia proviene da TuttoAndroid.