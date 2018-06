Più sereni e produttivi con il cane in ufficio

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Molti hanno la foto sullo screen saver o sul telefonino, ma vorrebbero averlo più vicino: l’amico a 4 zampe non si dimentica quando siamo al lavoro e ora un sondaggio condotto da Petpassion, la community italiana dei pet lovers powered by Purina, dimostra che con Fido o Charlie inl’atmosfera è più serena e rilassata, latà migliora e la felicità è contagiosa. L’inchiesta è stata fatta in occasione della Giornata mondiale delin, che si celebra il 22 giugno. Con grande entusiasmo e spirito di partecipazione, i proprietari di cani si sono fatti portavoce dei grandi benefici derivanti dalla presenza dei pet intra scrivanie e sale riunioni. Il 34,5% di loro ha infatti dichiarato di andare inin compagnia dell’amico a quattro zampe, e di questi il 26% lo fa spesso. Il 70% di chi invece non porta il pet nei luoghi di lavoro, ...