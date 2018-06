Pitti Uomo 94 | Allegri | non solo impermeabili

Pitti Uomo 94 : Tretorn - non solo sneakers : Tretorn nato in Svezia nel lontano 1891come produttore di articoli in gomma si è negli anni specializzato soprattutto in stivali di gomma e attrezzatura sportiva. Il marchio è anche molto conosciuto per le sue ottime palline da tennis. Nel 2001è stato acquisito dal colosso tedesco Puma. Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda anche Tutte le preview e le news di Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : in volo con stile secondo Aeronautica Militare : Il successo internazionale di Aeronautica Militare, conseguito in pochi anni, denota non solo la qualità dei capi ma anche l’apprezzamento dei valori ideali ai quali il brand si ispira. Nel 2004 Cristiano Sperotto, già leader di un’azienda affermata nella produzione di abbigliamento in pelle per Uomo e donna, con sede a Thiene, ottiene dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana una speciale convenzione: la possibilità di produrre ...

Pitti Uomo 94 : l’evento di Cuoio di Toscana : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli Si è svolto a Pitti l’evento speciale che anticipa il nuovo grande progetto a firma Cuoio di Toscana, ancora top secret, che sarà svelato il prossimo autunno, in cui il Consorzio leader nella produzione di Cuoio da suola (con quote di mercato pari al 98% della produzione italiana e oltre l’80% di quella europea) intreccerà le proprie attività ...

Bruno Barbieri a Pitti Uomo : «Nella moda non ci sono mappazzoni» : Non è la prima volta che lo incrociamo a Pitti. E che la moda lo interessi, gli piaccia e sia un ingrediente fondamentale del suo modo di porsi è abbastanza evidente. Bruno Barbieri arriva alla Fortezza da Basso per fare da spalla e complice all’amico imprenditore Alessandro Marchesi, fondatore del brand Memory’s ltd, che ha presentato due nuovi progetti. Il primo: Memory’s recycled, una capsule limited edition dal sapore urban composta da ...

Pitti Uomo 94 : Lardini festeggia 40 anni : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda anche Tutte le preview e le news di Pitti Uomo]

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Pitti Uomo 94 - 15 giugno : gli appuntamenti dell’ultimo giorno : Pitti Uomo 94, quarto e ultimo giorno. E anche questa entusiasmante e interessante edizione della più importante fiera a livello internazionale dedicata alla moda maschile giunge al termine. Prima che il sipario cali però, non perdetevi gli ultimi appuntamenti di quest’ultima giornata. Per un breve riepilogo sulla manifestazione e rivivere gli eventi salienti e naturalmente il meglio delle collezioni per la SS19 presentate in questi giorni, ...

GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

Pitti Uomo - nasce Replay Sportlab tra denim - urbanwear - sport e streetwear : Replay lancia Replay sportlab, una capsule collection per la primavera estate 19 che interpreta le analogie tra denim, urbanwear, sport e casual. L’idea nasce dalla continua evoluzione culturale delle tendenze urbane dagli anni ’70 a oggi. Partendo dalla cultura Urban sviluppata nei sobborghi di New York e l’avvento negli anni ’90 dell’hip hop, diventati mainstream con l’esposione del rap a cavallo del 2000. ...

Pitti Uomo 94 - le migliori foto di street style : Dopo Londra, è la volta di Firenze, capitale dello stile in occasione di Pitti Uomo. Gli scatti di Andrew Barber raccontano i mille volti della moda maschile, catturando con attenzione e cura persone che attraverso i loro abiti esprimono la loro personalità. [Gli scatti di streetstyle da Londra]

Pitti Uomo 94 - 14 giugno : tutti gli eventi del terzo giorno : Pitti Uomo 94, giorno tre. La più importante manifestazione dedicata all’universo del menswear si prepara a un’altra giornata ricca di eventi, performance, presentazioni e show. Ore 10.30 – Scandinavian Man Panel: In Search for a New Masculinity – P.O.P. Arena, Fortezza da Basso – Un interessante incontro con alcuni rappresentanti della fashion community per discutere sul concetto di mascolinità e di come è cambiata l’immagine ...

Fabrizio Corona a Pitti Uomo : «I politici? Fanno tutti schifo» : Gente che viene… gente che va… tutto senza scopo. Vale come incipit di quel capolavoro di Grand Hotel, pellicola di culto di George Cukor datata 1932. Ma vale, ancora di più e a ragion veduta, per Pitti Uomo, entrato nel vivo della seconda gionata della sua 94esima edizione. Un viavai di volti noti, di varia natura e di appeal decisamente diverso, che ricopre l’intera gamma che va da Francesca Cipriani a Tim Cook, ...

Pitti giungla animalier per uomo Cavalli : ANSA, - FIRENZE, 13 GIU - Giubbotti di vero pitone albino, oppure scaglie di serpente stampate su spolverini, trench e blouson, ma anche jeans a disegni di zebra o di manto di tigre: c'è tutta la ...

