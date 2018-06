Pitti Uomo 94 | 15 giugno | gli appuntamenti dell’ultimo giorno

GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

Pitti Uomo - nasce Replay Sportlab tra denim - urbanwear - sport e streetwear : Replay lancia Replay sportlab, una capsule collection per la primavera estate 19 che interpreta le analogie tra denim, urbanwear, sport e casual. L’idea nasce dalla continua evoluzione culturale delle tendenze urbane dagli anni ’70 a oggi. Partendo dalla cultura Urban sviluppata nei sobborghi di New York e l’avvento negli anni ’90 dell’hip hop, diventati mainstream con l’esposione del rap a cavallo del 2000. ...

Pitti Uomo 94 - le migliori foto di street style : Dopo Londra, è la volta di Firenze, capitale dello stile in occasione di Pitti Uomo. Gli scatti di Andrew Barber raccontano i mille volti della moda maschile, catturando con attenzione e cura persone che attraverso i loro abiti esprimono la loro personalità. [Gli scatti di streetstyle da Londra]

Pitti Uomo 94 - 14 giugno : tutti gli eventi del terzo giorno : Pitti Uomo 94, giorno tre. La più importante manifestazione dedicata all’universo del menswear si prepara a un’altra giornata ricca di eventi, performance, presentazioni e show. Ore 10.30 – Scandinavian Man Panel: In Search for a New Masculinity – P.O.P. Arena, Fortezza da Basso – Un interessante incontro con alcuni rappresentanti della fashion community per discutere sul concetto di mascolinità e di come è cambiata l’immagine ...

Fabrizio Corona a Pitti Uomo : «I politici? Fanno tutti schifo» : Gente che viene… gente che va… tutto senza scopo. Vale come incipit di quel capolavoro di Grand Hotel, pellicola di culto di George Cukor datata 1932. Ma vale, ancora di più e a ragion veduta, per Pitti Uomo, entrato nel vivo della seconda gionata della sua 94esima edizione. Un viavai di volti noti, di varia natura e di appeal decisamente diverso, che ricopre l’intera gamma che va da Francesca Cipriani a Tim Cook, ...

Pitti giungla animalier per uomo Cavalli : ANSA, - FIRENZE, 13 GIU - Giubbotti di vero pitone albino, oppure scaglie di serpente stampate su spolverini, trench e blouson, ma anche jeans a disegni di zebra o di manto di tigre: c'è tutta la ...

Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di moda di Firenze [GALLERY] : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono presentati al Pitti Immagine Uomo, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione del Pitti Immagine Uomo. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati special guest allo stand dell’associazione ...

Pitti Uomo 94 - è tornato l’Uomo Vogue e festeggia 50 anni : Martedì 12 giugno, giorno di apertura della 94esima edizione di Pitti Immagine Uomo, L’Uomo Vogue e MINI FASHION hanno celebrato il 50esimo anniversario del periodico Condé Nast, che lo stesso giorno è tornato in edicola con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. L’atteso party fiorentino ha avuto luogo nelle Serre Torrigiani – oasi verde nel ...

Pitti Uomo – Carlo Pignatelli festeggia i 50 anni di carriera al “Salon of Excellence” di Firenze : Pitti Uomo 94: Carlo Pignatelli celebra i 50 anni di carriera al “Salon of Excellence” di Firenze L’eleganza sartoriale Made in Italy di Carlo Pignatelli festeggia il cinquantesimo anniversario a Firenze presentando le nuove Collezioni Uomo Sartorial 2019 e Cerimonia 2019, insieme ad un’anteprima della Collezione Cerimonia Donna 2019. Un cocktail esclusivo, tributo al savoir faire artigianale dal sofisticato aplomb, previsto a ...

Pitti Uomo Z Zegna si ispira al tennis : Il tennis è l’ispirazione per la collezione estiva Z Zegna, che in occasione di Pitti Uomo ne svela anche il volto ufficiale, ovvero il tedesco Alexander Zverev, il più giovane tennista ad essersi posizionato tra i top 20 della classifica ATP, raggiungendo il terzo posto nel ranking mondiale. Combinando sportswear con l’eleganza della sartoria la collezione primavera/estate 2019 rimanda all’atmosfera di una partita a Wimbledon: ...

Pitti Uomo 94. Il ritorno di un classico : l’abito gessato : [di Nicolò Andreoni e Michele Viola] Appare per la prima volta nel guardaroba maschile negli anni ’30 e diventa subito uno statement di eleganza. Il gessato, tessuto definito tale per i sottili tratteggi del sarto sulle pezze in lavorazione, ha ancora una dubbia origine tra gli storici della moda. Una scuola di pensiero afferma sia stata la prima fantasia a distinguere i lavoratori di banca (ognuna aveva un suo proprio spessore di linea ...

Pitti Uomo - Il Bisonte raccontato da 12 Instagrammer : Il Bisonte, storica azienda fiorentina creatrice di accessori di pelletteria, famosa per l’uso della vacchetta a concia vegetale, ha collaborato con Fujifilm e DHL per presentarsi alla 94esima edizione di Pitti Uomo con un singolare racconto per immagini. Il progetto nasce dall’idea di far illustrare il brand direttamente dai consumatori che, attraverso il proprio vissuto, sono in grado di dare una interpretazione personale dei ...

Pitti Uomo 94 - 13 giugno : gli appuntamenti del secondo giorno : giorno due. La fiera fiorentina tutta al maschile entra nel vivo. Ecco le esibizioni, le sfilate, gli incontri e le feste che animeranno oggi la città. Ore 9.30 – Non potrebbe iniziare meglio la giornata. Una colazione a ritmo di musica tra le creazioni di alta artigianalità firmate Lardini per festeggiare i 40 anni del brand. Alle ore 10 appuntamento alla Frittelli Arte Contemporanea per l’evento di Fumito Ganryu. Lo stilista giapponese, ...