Pitti 94 | Pollini Heritage customizza la Mazda MX-5

gqitalia

: Mazda MX-5 Limited Edition veste Pollini Heritage… ovviamente al Pitti Uomo! - FMformulamotori : Mazda MX-5 Limited Edition veste Pollini Heritage… ovviamente al Pitti Uomo! - PhotosOfShoes2 : RT @Cama__52: Mai fermarsi! Da Francoforte a Firenze per inaugurare Pitti Uomo con Pollini! #cama52 #expoperformance #design #designer #po… - Cama__52 : Mai fermarsi! Da Francoforte a Firenze per inaugurare Pitti Uomo con Pollini! #cama52 #expoperformance #design… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli Laha svelato la terza serie speciale della MX-5 dedicata al mercato italiano. Si tratta della Limited Edition in partnership con, che abbina l’allestimento speciale della vettura alla collezione di sneaker e borsoni firmati. La versione speciale è prodotta in soli 3 esemplari nei colori Soul Red Crystal, Jet Black e Ceramic, con cornice del parabrezza, retrovisori e fashion bar con finiture satinate e varie dotazioni speciali come il vano portaoggetti rivestiti in pelle ecologica con stampa “”. Guarda anche Tutte le preview e le news diUomo