Piero Chiambretti e la frecciatina alla Hunziker | “Vi rendete conto?”

Piero Chiambretti fuori di sé - scenata in tv contro la Hunziker : Michelle Hunziker fa infuriare Piero Chiambretti. Il conduttore di "Matrix Chiambretti" riceve la linea da "Vuoi scommettere?" con venti minuti di ritardo e non perdona. In camicia da notte e candela ...

Piero Chiambretti/ Dalla politica alla sua TV gender : “La formazione del governo? Una puntata del GF!" : Piero Chiambretti si racconta a 360°, Dalla politica alla sua TV gender e gli amici e colleghi: “La formazione del governo? Una puntata del Grande Fratello!".(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:17:00 GMT)

Buon compleanno Piero Chiambretti - David Sassoli - Valentina Vignali… : Buon compleanno Piero Chiambretti, David Sassoli, Valentina Vignali… …Luigi Locatelli, Maresa Gallo, Sergio Vento, Marisa Solinas, Aldo Brancher, Erick Thohir, Francesco Rizzo, Claudio Pasqualin, Vincino, Patrizia Maestri, Carlo Turati, Gianrico Carofiglio, Alberto Pagani, Marco Reguzzoni, Enrico Silvestrin, Marco da Villa, Giulia Grillo, Christian Bucchi, Pasquale Schiattarella, Libor Kozak, Michele Santucci, Alessandro Giannessi, Luca Frigo, ...

Piero Chiambretti : "Vorrei lavorare di più - non mi piace stare in tribuna" : Piero Chiambretti, fermo dal 24 novembre, domani sera tornerà nella seconda serata di Canale 5 con la quarta edizione di Matrix Chiambretti. "In questo mondo se stai via due mesi ti danno già sulla via del tramonto", ha dichiarato a Maria Elena Barnabi su Il Messaggero. "I palinsesti oggi sono come i flipper. Dopo novembre, dovevo ripartire a febbraio, poi a marzo, e infine tra Politiche, Regionali e altro, adesso. Peccato perché in tv ...