Petrolio in calo | ancora attesa per il prossimo meeting Opec

Prezzi Petrolio in calo. Attesa per vertice OPEC : Teleborsa, - I Prezzi del petrolio si muovono in flessione, in una settimana particolarmente densa di appuntamenti rilevanti per i mercati. Si inizia dal vertice storico USA-Corea del Nord, domani 12 ...

Petrolio in calo a Ny a 64 - 5 dollari : ANSA, - NEW YORK, 5 GIU - Il Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,40% a 64,50 dollari al barile.

ROMA, 31 MAG - Il Petrolio è in calo a 68 dollari per il barile Wti e a 77,15 dollari per il Brent. 31 maggio 2018

NEW YORK, 25 MAG - Il Petrolio in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono del 2,63% a 68,85 dollari al barile. 25 maggio 2018

La tempesta perfetta di Trump : Petrolio in calo - dollaro debole e beni rifugio alle stelle : Effetto Trump sui mercati azionari , ma ormai ci siamo abituati... Il Presidente degli Stati Uniti d'America ha annullato il summit USA-Corea del Nord in scia ai toni "ostili" usati dal leader ...

Petrolio : chiude in calo a New York a 71 - 25 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Petrolio : in calo a Ny a 71 - 03 dollari : ANSA, - NEW YORK, 16 MAG - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 71,03 dollari al barile.

ROMA, 16 MAG - Il Petrolio è in calo ma resta sopra i settanta dollari: a 71,12 dollari per il barile Wti e a 78,26 per il Brent. 16 maggio 2018

Petrolio - in calo sui mercati asiatici. Wti a 70 - 57$ al barile : Roma, 14 mag. , askanews, Petrolio in flessione sui mercati asiatici, dopo aver toccato la scorsa settimana i massimi da novembre 2014 in reazione all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare ...

Petrolio : chiude in calo a Ny a 70 - 70 dlr : NEW YORK, 11 MAG - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,9% a 70,70 dollari al barile.

Petrolio : in calo a 71 - 23 dollari : ANSA, - ROMA, 11 MAG - Quotazioni del Petrolio in calo dopo le fiammate dei giorni scorsi sull'onda delle tensioni politiche tra Usa e Iran. I contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno cedono 12 ...