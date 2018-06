Peste bubbonica | primo caso negli Usa dopo 20 anni

blogo

: Negli Stati Uniti le autorità sanitarie segnalano il primo caso di peste bubbonica dopo 26 anni #Usa - giornalettismo : Negli Stati Uniti le autorità sanitarie segnalano il primo caso di peste bubbonica dopo 26 anni #Usa - labirraa : Peste bubbonica, torna l'allarme: «Bambino contagiato, primo caso dopo 27 anni» - fannystuparich : Il ritorno della peste bubbonica, negli Usa un caso dopo 27 anni - -

(Di venerdì 15 giugno 2018) È tornata la pesce. A essere stato contagiato è un ragazzino dell'Idaho,Stati Uniti. Si tratta delin oltre due decenni secondo i funzionari della Sanità, si legge sull'Indipendent. Christine Myron, portavoce del Dipartimento sanitario del Distretto centrale, ha fatto sapere che il bambino, il cui nome non è stato reso pubblico, è tornato a casa e "sta meglio"essere stato trattato con antibiotici in ospedale.Il paziente si è ammalato il mese scorso e, all'inizio di questa settimana, le autorità sanitarie hanno ricevuto conferma dal laboratorio che aveva la. Lacausa linfonodi ingrossati o "bubboni", secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità e la forma è la forma più virulenta die può essere fatale se non diagnosticata e trattata in fretta., tre casi...