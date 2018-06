Torna la Peste bubbonica - si ammala un bimbo : “Primo caso da oltre 20 anni” : Nuovo casi di peste bubbonica negli Usa: era da oltre 20 anni che nessuno contraeva più questa malattia. Si è ammalato un bambino dell’Idaho, negli Stati Uniti. Da quando reso noto il piccolo si sarebbe ammalato circa un mese fa e in questi giorni sono arrivati i risultati dal laboratorio che hanno confermato la cosa. Dal Dipartimento Sanitario locale fanno sapere che il bimbo sta meglio, grazie alle tempestive cure somministrate dai ...

Peste bubbonica - torna l'allarme : «Bambino contagiato - primo caso dopo 27 anni» : Sarebbe il primo caso umano dopo oltre venti anni. Un ragazzino ha contratto la Peste bubbonica. Il piccolo si sarebbe ammalato il mese scorso e questa settimana sarebbero arrivati i risultati dal...

Peste bubbonica - primo caso negli Usa dopo 20 anni : È tornata la pesce bubbonica. A essere stato contagiato è un ragazzino dell'Idaho, negli Stati Uniti. Si tratta del primo caso in oltre due decenni secondo i funzionari della Sanità, si legge sull'Indipendent. Christine Myron, portavoce del Dipartimento sanitario del Distretto centrale, ha fatto sapere che il bambino, il cui nome non è stato reso pubblico, è tornato a casa e "sta meglio" dopo essere stato trattato con antibiotici in ...

Peste bubbonica - torna l'allarme : «Bambino contagiato - primo caso dopo 27 anni» : Sarebbe il primo caso umano dopo oltre venti anni. Un ragazzino ha contratto la Peste bubbonica. Il piccolo si sarebbe ammalato il mese scorso e questa settimana sarebbero arrivati i risultati dal laboratorio: si sarebbe trattato proprio di Peste. Accade nello stato dell'Idaho, negli Usa. Come riporta The Indipendent, Christine Myron, portavoce del Dipartimento Sanitario del Distretto Centrale, ha detto che il bambino sta meglio, è tornato a ...

La Peste bubbonica è tornata/ Bambino contagiato negli Stati Uniti : i consigli del CDC per evitare il contagio : La peste bubbonica è tornata, Bambino contagiato negli Stati Uniti: è il primo caso dopo 27 anni, non si verificava esattamente dal 1991. Stupore fra i medici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:35:00 GMT)

LA Peste bubbonica È TORNATA/ Bambino contagiato negli Stati Uniti : forse morso da uno scoiattolo : La PESTE BUBBONICA è TORNATA, Bambino contagiato negli Stati Uniti: è il primo caso dopo 27 anni, non si verificava esattamente dal 1991. Stupore fra i medici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:10:00 GMT)

La Peste bubbonica è tornata/ Bambino contagiato negli Stati Uniti : è il primo caso dopo 27 anni : La peste bubbonica è tornata, Bambino contagiato negli Stati Uniti: è il primo caso dopo 27 anni, non si verificava esattamente dal 1991. Stupore fra i medici. Il CDC, il Centers for Disease Control and Prevention, autorità americana per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha diramato una serie di consigli per evitare di contrarre la peste bubbonica, dopo il caso del Bambino dell’Idaho. Come scrive il Washington Post, ci sono ...

Panico in ospedale : un ragazzino ha contratto la Peste bubbonica : La malattia infettiva di origine batterica, tra le più pericolose e mortali per l'uomo e che, nella storia, ha provocato migliaia e migliaia di morti, irrompe con ferocia tra le pagine di cronaca ...

Il ritorno della Peste bubbonica - negli Usa un caso dopo 27 anni : Il ritorno della peste bubbonica . Un ragazzino dell'Idaho, negli Stati Unit i, avrebbe contratto la malattia dopo 27 anni dall'ultimo caso riscontrato nello stato americano. Una storia medica che fa ...

USA. Bambino contrae la Peste bubbonica : “È il primo caso dopo oltre 20 anni” : Il piccolo, originario della contea di Elmore nello stato americano dell'Idaho, è stato ricoverato il mese scorso ed ora si starebbe riprendendo. Non è ancora chiaro dove il giovanissimo paziente (di cui non è stata rivelata l'identità) abbia contratto la malattia.Continua a leggere

USA. Bambino contrae la Peste bubbonica : “È il primo caso dopo oltre 20 anni” : USA. Bambino contrae la peste bubbonica: “È il primo caso dopo oltre 20 anni” Il piccolo, originario della contea di Elmore nello stato americano dell’Idaho, è stato ricoverato il mese scorso ed ora si starebbe riprendendo. Non è ancora chiaro dove il giovanissimo paziente (di cui non è stata rivelata l’identità) abbia contratto la malattia.Continua […] L'articolo USA. Bambino contrae la peste bubbonica: “È il primo caso dopo ...