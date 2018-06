itasportpress

: Perù, tifoso ingrassa 25 kg in 3 mesi. Il motivo è incredibile - - ItaSportPress : Perù, tifoso ingrassa 25 kg in 3 mesi. Il motivo è incredibile - -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il? Gli unici biglietti rimasti per la Coppa del Mondo erano quelli per i disabili e gli obesi. L'unico modo per assistere alle partite della sua Nazionale era quindire ed è quello ...