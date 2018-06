Perché quello di Russia sarà il primo mondiale che vedremo in streaming : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia sarà la prima coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché nei prossimi giorni gli spettatori che guarderanno gli incontri via internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma ...

Conte fa il grillino al G7 in Canada : “Con l’aereo di Stato Perché su quello di linea non c’era posto” : Comunque andrà a finire, il principio di questa legislatura e dell’avventura governativa dei giallo-verdi (o giallo-blu), sarà ricordato per taxi, bus, ferrivecchi del cielo. perché nell’era nuova dell’anti-casta, e del tagli tagli generale, i trasporti sono una cosa da non prendere alla leggera. Simboli che veicolano messaggi più che persone....

La passione di Kate per lo stesso vestito in diversi colori : Perché quello delle nozze non è un riciclo : «Un segnale di sobrietà», «Un atto di scortesia», «Non voleva rubare la scena alla sposa». L’abito indossato da Kate Middleton al matrimonio dei cognati Herry e Meghan è stato uno degli argomenti più chiacchierati delle nozze. A prima vista il cappottino di Alexander McQueen sembra lo stesso già utilizzato in altre occasioni fra cui il battesimo de...

Perché Salvini ha aspettato 70 giorni per fare esattamente quello che chiedeva Di Maio : Dopo aver più volte ribadito di non voler rompere l'unità del centrodestra, Matteo Salvini ha finito per fare esattamente ciò che gli aveva chiesto Luigi Di Maio: sedersi al tavolo delle trattative per la formazione del nuovo governo senza Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E ora rischia di pentirsene.Continua a leggere

Perché divide quello sconto all'omicidio : Dall'ergastolo, cioè fine pena mai, a trent'anni di reclusione: in due orette di camera di consiglio la Corte d'Assise d'appello di Roma ha 'tagliato' la durata del carcere per l'ex vigilante Vincenzo ...

Nunzia De Girolamo - furia cieca in diretta : 'Perché accordo M5S/Lega è volontà popolare e quello FI/PD un inciucio?' : Stamattina ospite di Omnibus su La7 Nunzia De Girolamo , Forza Italia, ha detto che non ci sono più alibi arrivati a questo punto, e Forza Italia non ha più alcuna responsabilità. 'Silvio Berlusconi ...

Aida Nizar ha rifiutato due GF prima di quello italiano : ecco Perché : Grande Fratello, Aida Nizar si svela: due GF rifiutati prima di quello in Italia, il motivo Le avversità con gli altri concorrenti sono ormai superate per Aida Nizar. La concorrente spagnola di questo Grande Fratello sta cercando di instaurare un rapporto civile con tutti gli inquilini della Casa. Dopo una prima settimana a dir poco […] L'articolo Aida Nizar ha rifiutato due GF prima di quello italiano: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco Perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

"Perché lo scandalo Facebook colpisce molto di più di quello Snowden"? : “Lo scandalo Cambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a fare sulla nostra privacy. Compromessi e sacrifici su cui non abbiamo ragionato abbastanza”, commenta ad AGI Alan Rusbridger, per 20 anni, fino al 2015, direttore del Guardian, inclusi quelli della collaborazione del quotidiano ...