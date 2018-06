Per l' accordo quadro istituzionale si entra in un campo minato

Sindacati e imprese artigiane - accordo regionale Per favorire la crescita di imprese e occupazione : I presidenti delle associazioni datoriali hanno ribadito "il ruolo del comparto artigiano, che ha sempre rappresentato uno dei punti di forza dell'economia regionale e nella crisi ha dimostrato di ...

Inter - l’accordo con l’Uefa Per il FPF : tutti i dettagli : Come funziona l'accordo tra l'Inter e l'Uefa per il fair play finanziario? Fino a quando durerà la sanzione? L'articolo Inter, l’accordo con l’Uefa per il FPF: tutti i dettagli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Iran : Khamenei attacca accordo nucleare - firmato Per paura

Roma - dalla Spagna : accordo totale con il Real Per Alisson. A Pallotta andranno 75 milioni : 'accordo totale tra Roma e Real Madrid per la cessione di Alisson', titola così l'edizione online del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo riferisce di un accordo tra il club di Pallotta e i ...

In Spagna : 'Accordo totale tra Real e Roma Per Alisson' : Roma - 'Accordo totale tra la Roma e il Real Madrid per Alisson ' . Il Mundo Deportivo è sicuro: il poriere della nazionale brasiliana dal prossimo anno vestirà la maglia delle merengues. Secondo il ...

M5s-Lega - accordo segreto Per i ballottaggi : l'accordo Per far fuori il Pd nelle roccaforti rosse : Il prequel è stato a Vicenza , dove il patto M5s-Lega ha permesso al centrodestra di strappare la città al centrosinistra: se Francesco Rucco ha vinto al primo turno senza l'incognita del ballottaggio ...

Emergenze e rischi : Protezione Civile ed Enac firmano accordo Per una maggiore sinergia : È stato sottoscritto questa mattina a Roma l’accordo quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione Civile, finalizzato allo sviluppo di metodologie per la prevenzione dei rischi e alla predisposizione di linee guida per la pianificazione d’emergenza, anche in relazione al possibile utilizzo degli aeroporti in caso di eventi emergenziali. L’accordo di durata triennale, firmato dal Capo del ...

Lezioni Per l'Europa dall'accordo tra AT&T e Time Warner : Il mondo delle telecomunicazioni e dei media non sarà più lo stesso dal 13 giugno, data epocale che segna nel settore un prima e un dopo. Un giudice federale ha infatti affermato che la fusione tra AT&T e Time Warner si può fare, dimostrando di fatto che non ci sono pericoli per la concorrenza. A

Calciomercato Fiorentina - si cerca l'accordo Per Soucek. Djordjevic al Chievo : La Fiorentina si muove sul mercato. Dopo l'addio a contratto scaduto di Milan Badelj, la società viola è a caccia di un nuovo giocatore per la mediana. Un profilo che potrebbe sostituire il croato è ...

Divorzio Angelina Jolie e Brad Pitt : nuovo accordo Per affidamento dei figli : Ultimatum per Angelina Jolie direttamente dal tribunale di Los Angeles: o favorisce il rapporto tra Brad Pitt e i loro 6 figli oppure rischia di perdere la custodia esclusiva. La vicenda legata al Divorzio tra le due star di Hollywood va avanti ormai da due anni e si arricchisce ora di un nuovo capitolo. A diffondere la notizia è il magazine People che pubblica un documento nel quale si legge: “E’ fondamentale che ciascuno dei sei ...

Diritti tv Serie A/ Attesa Per l'aPertura delle buste : tre offerte presentate - accordo Sky-Mediaset? : Si aprono le buste per i Diritti tv della Serie A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Poste Italiane - accordo con Amazon Per sviluppo e-commerce Italia : Roma, 13 giu. , askanews, Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore biennio, per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale.

Migranti - Conte vola da Macron : ultima trattativa Per cambiare l'accordo di Dublino : Qualche giorno fa lo scontro con Malta, ieri quello con la Francia di Macron. Parole ruvide quelle del presidente francese che, incalzato dai suoi parlamentari, ha giudicato la decisione italiana di ...

BRAD PITT E ANGELINA JOLIE / Trovato l'accordo Per la custodia dei sei figli della coppia : BRAD PITT e ANGELINA JOLIE hanno Trovato un accordo per la custodia dei sei figli durante l'estate: l'attore avrà la possibilità di stare insieme a loro per più ore al giorno.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:20:00 GMT)