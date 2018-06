Per la prima volta una donna alla guida del Distretto Rotary

Bolivia-Russia : Morales a 'Sputnik' su Gazprom - orgoglioso che prima azienda energetica al mondo oPeri da noi : La Paz, 15 giu 19:01 - , Agenzia Nova, - Per la Bolivia è motivo di orgoglio sapere che la russa Gazprom, "la più grande azienda al mondo attiva nelle riserve e nello sfruttamento... , Brb,

Marocco-Iran 0-1 : l'autogol di Bouhaddouz nel recuPero firma la prima sorpresa mondiale : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: MAROCCO: El Kajoui, Harit, Benatia, Saiss, Achraf, El Ahmadi, Ziyech, Belhanda, Boussofa, Amrabat, El Kaabi. Ct: Renard IRAN: Beiranvand, Hajisafi, Pouraliganji, ...

Braccio bionico : partita in Italia la prima sPerimentazione : E’ partita in Italia la prima fase di sperimentazione per impiantare un Braccio bionico. L’intervento preparatorio che utilizza una innovativa tecnica di reinnervazione muscolare, è stato effettuato oggi, presso Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, su una donna di 27 anni che, tra qualche mese riceverà una protesi con l’obiettivo di riuscire a comandarla con il pensiero. Obiettivo del progetto, condotto in ...

BPer Banca Beach Volley Tour 2018 : che parterre nella prima tappa! Quante star sulla sabbia di Lido di Spina : Livello alto, anzi altissimo per la prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che scatta domani sulla sabbia del bagno Kursaal a Lido di Spina (Ferrara) con l’organizzazione della BVU e di Just People e la partnership di BPER Banca, Fastweb e OA Sport. In campo femminile si tratta quasi di una rivincita della prima tappa del Campionato Italiano andata in scena una settimana fa a San Cataldo, mentre in campo maschile c’è curiosità ...

Il Live On Tour di Harry Styles in Pennsylvania Per la prima volta in uno stadio da solista - il cantante : “Mi avete cambiato la vita” (video) : Harry Styles in Pennsylvania per una nuova ed importate tappa del suo Live On Tour 2018. Il cantante inglese, giovedì 14 giugno si è esibito per la prima volta da solista in uno stadio, l'Hersheypark Stadium di Hershey in Pennsylvania. Davanti agli occhi di 30 mila persone, il cantante ventiquattrenne ha affrontato forse uno dei palchi più importanti del suo lungo Tour internazionale, che da questa primavera lo sta portando in giro per il ...

Ed Sheeran e Andrea Bocelli in Perfect Per la prima volta insieme dal vivo : video dal Wembley Stadium : Il duetto di Ed Sheeran e Andrea Bocelli in Perfect per la prima volta dal vivo: giovedì 14 giugno il Divide Tour di Ed Sheeran ha fatto tappa al celebre Wembley Stadium di Londra. Durante il concerto, a sorpresa sul palco anche il tenore italiano Andrea Bocelli! Ad un certo punto della serata, proprio su invito della star britannica, Andrea Bocelli ha raggiunto Ed Sheeran sul palco dello stadio di Wembley per duettare sulle note di Perfect, ...

È record Per la prima edizione della 'Fiera del Credito' : Duemila partecipanti, trentaquattro espositori, due congressi e dodici workshop, con focus sui temi più caldi del momento . Va ben oltre le aspettative il successo di Fiera del Credito , il salone ...

È record Per la prima edizione della 'Fiera del Credito' : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Duemila partecipanti, trentaquattro espositori, due congressi e dodici workshop, con focus sui temi più caldi del momento. Va ben oltre le aspettative il successo di Fiera del Credito, il salone organizzato da StopSecret che per la prima volta ha riunito, in Italia, i r

Roma - offensiva totale del Real Madrid Per Alisson : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...

Calciomercato Inter - contatto con la Roma Per Nainggolan : c’è la prima offerta nerazzurra : C’è stato un primo contatto tra l’Inter e la Roma per Nainggolan, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta per il centrocampista belga La trattativa è ufficialmente partita, dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, Inter e Roma hanno iniziato a parlare di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in cima alla lista del direttore sportivo Ausilio che, nella giornata di ieri, ha avuto il primo contatto diretto con ...

Mondiali 2018 - Francia-Australia : le probabili formazioni. Prima recita Per il tridente transalpino : Si alza il sipario anche sul Gruppo C ai Mondiali di calcio di Russia 2018: domani, sabato 16 giugno, alle ore 12.00, si sfideranno Francia ed Australia. Questa partita, nel raggruppamento che comprende anche Perù e Danimarca, riveste grande importanza soprattutto per i Socceroos, che, in caso di risultato positivo, potrebbero mettere un primo tassello verso il passaggio del turno. La Francia di Deschamps si schiererà con il classico 4-3-3, ...

Prima gli sfruttati - scendiamo in piazza Perché il problema non sono gli immigrati. Ma i ricchi : Sabato pomeriggio a Roma si terrà una manifestazione convocata dall’Unione sindacale di base che ha come slogan di convocazione Prima gli sfruttati. A questa manifestazione hanno aderito Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e molte altre organizzazioni e associazioni. Invito tutti e tutte a parteciparvi perché la manifestazione affronta precisamente il problema fondamentale dell’Italia di oggi: l’ingiustizia sociale che è alla base della ...

Inter - prima offerta Per Dembelè - : Secondo quanto riporta Sky Sports, l'Inter ha inoltrato un'offerta ufficiale al Tottenham per Moussa Dembelè di 10 milioni di euro. Proposta subito respinta dagli inglesi che per il loro ...

Royal Family - chi Per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della duchessa risolto da “The Queen” : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Di ritorno dalla città inglese, c’è stato un momento di imbarazzo (soprattutto per la duchessa di Sussex) in merito al protocollo da seguire: chi entra per prima in auto, la sovrana o la moglie di Harry? Stando ai media inglesi, Markle avrebbe chiesto alla regina: “Cosa preferisce?”. Ma “the Queen” ha ...