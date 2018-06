Pediatria | lo studio | la maggioranza dei bimbi nasce alle 4 del mattino

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’orario in cui avvengono più nascite? Le quattro del, almeno secondo un’indagine su ben 5 milioni di ‘lieti eventi’ avvenuti tra il 2005 e il 2014, effettuata dall’University College di Londra. Sembra che la maggior parte dei bambini ‘decida’ di venire al mondo spontaneamente tra le 01:00 e le 07:00, mostra lo, mentre le nascite programmate con taglio cesareo tendono a verificarsi soprattutto nelle mattine dei giorni feriali. Infine, i parti naturali ma indotti avvengono con maggiore probabilità intorno a mezzanotte. Complessivamente, oltre il 70% delle nascite si verifica al di fuori del canonico orario di lavoro, il ‘classico’ 09.00-17.00. E non è solo un piccolo ‘dispetto’ fatto dai bambini, che fa solo sorridere: i ricercatori affermano che questo potrebbe avere delle implicazioni per il personale ...