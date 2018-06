Pd | decreti ingiuntivi per 60 morosi Grasso? Deve ai dem 83 mila euro | ma ne versa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) In cinque anni non ha maito un contributo al partito, tanto che il Pd gli ha mandato un’ingiunzione da 83. Sono però bastati pochi mesi (e una campagna elettorale) perché Pietromettesse mano al portafogli e rimpolpasse le casse: non quelle del partito che lo ha fatto eleggere e reso seconda carica dello Stato, ma quelle di Liberi e Uguali da lui stesso fondato. Al quale ha fatto la grazia di un contributo di ben 30, un terzo del suo “debito” verso i democratici. E non è l’unico, perché tra le fila dei fuoriusciti si contano almeno altri cinque onorevoli che dovevano soldi al Pd ma li hanno “girati” a Leu. Per i democratici la notizia ha il sapore della beffa. Proprio oggi via del Nazareno ha annunciato l’approvazione del bilancio in utile anche grazie al recupero crediti avviato verso i 60 parlamentari che nel corso della passata legislatura hanno omesso ...