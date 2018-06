Paura tra i turisti | in riva al mare spunta lo squalo Bagni vietati per diverse ore

Napoli - violenta esplosione : bar in fiamme/ Video ultime notizie - incendio in via Toledo : Paura tra residenti : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:55:00 GMT)

Paura tra la folla a via dei Mille : magistrata scippata - ferita alla testa : Paura tra la folla a via dei Mille, nella zona dello shopping di Chiaia. All'altezza del Pan, il palazzo delle arti, intorno alle 16 una magistrata che era a bordo di uno scooter è stata...

Piera Aiello torna in Sicilia senza Paura : la testimone di giustizia mostra il suo volto : Sorride e si guarda intorno, ancora frastornata dal suo nuovo modo di guardare e, soprattutto, di farsi guardare dal mondo. Piera Aiello, la testimone di giustizia cognata di Rita Atria e deputata del...

Milano - Paura in strada per un'anziana accoltellata in un raptus : paura ieri pomeriggio a Trezzano sul Naviglio. In via Leonardo da Vinci, un'anziana di 81 anni stava camminando per strada quando è stata avvicinata e accoltellata da un'altra donna, di 65 anni. Dai ...

Terremoto - trema la terra tra L’Aquila e Teramo : Paura e diverse chiamate ai vigili del fuoco : Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.Continua a leggere

Piera Aiello mostra il suo volto. La collaboratrice di giustizia - oggi deputata - non ha più Paura : Per ventisette anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. oggi, 13 giugno, Piera Aiello scopre il suo volto, e con esso la sua grinta, la sua sete di verità e giustizia. Per lei oggi è una nuova vita. Nata a Partanna (Trapani) il 2 luglio 1967; la sua storia inizia quando all’età di 14 anni conosce Nicolò Atria. Piera e Nicolò provenivano da culture diverse e questo provocava, nonostante l’affetto che li univa, forti ...

Mandello - Paura in via Aldo Moro bambino precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Parigi - un uomo sequestra degli ostaggi : blitz delle forze speciali dopo ore di Paura : Si è concluso con un arresto l'assalto delle forze specialicontro l'uomo che ha preso in ostaggio alcune persone a Parigi. Tutti in salvo i sequestrati

