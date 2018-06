Paura sulle montagne russe | deragliano carrozze | in due cadono da dieci metri d’altezza

I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono Paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i ...

I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono Paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i camici bianchi. Un vero e proprio bollettino di guerra con oltre due medici su tre che denunciano di aver subito aggressioni fisiche o verbali. A scattare la fotografia sul fenomeno delle aggressioni contro i dottori un ...

Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa Paura : ecco il momento in cui “scende” dal cielo e si abbatte sulle case : Un pericoloso tornado di classe F3 si è abbattuto nella contea di Laramie in Wyoming seminando il panico. I residenti avvisati tempestivamente dalle autorità si sono messi in salvo nei rifugi, scongiurando il pericolo. Il tornado, con venti che hanno raggiunto i 240 km/h, ha provocato danni a diverse strutture ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'articolo Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa paura: ecco il momento in ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. SPauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Giappone - Paura sulle montagne russe : 64 persone bloccate a testa in giù : Due ore da incubo. Sono quelle che hanno passato 64 persone agli Universal Studio di Osaka, dove due carrelli delle montagne russe ha effettuato uno stop di emergenza nel pieno di una corsa lasciando ...