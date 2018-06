Patty Pravo La coach bocciato Alessandro Canino e Marco Armani | si

Marco Armani/ Le critiche di Patty Pravo : "È partito un po' timido" (Ora o mai più) : Marco Armani, l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian. Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno? (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Massimo Di Cataldo / Con Patty Pravo l'autore di "Se adesso te ne vai" si rilancerà? (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo, con l'aiuto del coach Patty Pravo si riuscirà a rilanciare l'autore di "Se adesso te ne vai"?. Un percorso lungo da affrontare su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Patty Pravo - è morta la mamma : Patty Pravo: 'Ho picchiato Beppe Grillo, ho fumato canne con Jimi Hendrix e sono stata in galera...' La cantante è stata intervistata dal settimanale Chi. Tornata trionfalmente in tv grazie allo show Ora o Mai più, in onda il venerdì sera su Rai 1, Patty Pravo ha pianto negli ultimi giorni la scomparsa della madre Bruna Camporin, morta all'età di 91 anni.prosegui la letturaPatty ...

Lutto per Patty Pravo - è morta la mamma : Grave Lutto per Patty Pravo. E' morta a Venezia la mamma della cantante, la signora Bruna Camporin. Aveva 91 anni. Il decesso sarebbe avvenuto il 12 giugno, ma la notizia è...

La mamma di Patty Pravo è morta / Bruna Camporin aveva 91 anni e amava andare in moto : La mamma di Patty Pravo è morta, Bruna Camporin aveva 91 anni ed era vedova di Aldo Strambelli. amava andare in moto con il figlio, ma si lamentava di non poterla guidare.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:04:00 GMT)

Patty Pravo - grave lutto per la cantante : è morta la madre Bruna : È morta la madre di Patty Pravo: aveva 91 anni grave lutto per Patty Pravo: è morta la madre Bruna. La signora aveva 91 anni ed è dunque deceduta per vecchiaia. A riportare la notizia è il sito de Il Gazzettino, storico quotidiano di Venezia, città natale della cantante il cui vero nome è Nicoletta […] L'articolo Patty Pravo, grave lutto per la cantante: è morta la madre Bruna proviene da Gossip e Tv.

Lutto per Patty Pravo : un addio dolorosissimo. Tutto il mondo della musica è vicino alla storica cantante : Un bruttissimo Lutto ha colpito una delle regine della musica italiana, Patty Pravo. Come la cantante ha più volte spiegato nelle interviste, i suoi genitori hanno sempre abitato in terraferma mentre lei è praticamente cresciuta nel centro storico di Venezia, vivendo per molti anni nel sestiere di Santa Marta insieme ai nonni. Va anche ricordato che, dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo era andata a Londra, ma dopo poco era ...

Ora o mai più - lutto per Patty Pravo : è morta la madre : lutto per la giurata di Ora o mai più Patty Pravo: morta la madre È morta la mamma di Patty Pravo. Bruna Caporin aveva 91 anni e viveva a Marne di Martellago, in provincia di Venezia, dove questo pomeriggio alle 15 si sono tenuti i funerali nella Chiesa parrocchiale di San Pietro. Il decesso della signora Caporin è datato a martedì 12 giugno e la notizia ha iniziato a diffondersi solo nelle ultime ore. La madre della ragazza del Piper aveva ...

Lutto per Patty Pravo - è morta la mamma Bruna : aveva 91 anni : Va anche ricordato che, dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo era andata a Londra, ma dopo poco era tornata in Italia trasferendosi a Roma, dove aveva cominciato a farsi notare nel mondo ...

Patty Pravo - è morta sua madre Bruna Camporin : aveva 91 anni : Lutto per Patty Pravo, è morta sua madre Bruna Camporin di 91 anni. La donna, pensionata, viveva a Maerne di Martellago, in Veneto, dove si sono già tenuti i funerali. Il decesso della signora ...

Patty Pravo - grave lutto per la cantante : ecco cosa è successo : VENEZIA - È morta Bruna Camporin , la mamma della cantante veneziana Patty Pravo . La donna, pensionata e vedova di Aldo Strambelli, aveva 91 anni e da parecchio tempo aveva lasciato il centro storico ...

Da Patty Pravo a Sorrentino - tutti pittori per combattere l'Aids : L'arte di fare del bene. Fino al 14 giugno nella galleria Doria Pamphilj saranno esposte le opere di attori, cantanti, registi, campioni, artisti, creativi, chef che si sono cimentati con tele e ...

Il pensiero di Patty Pravo sui trapper - da Ghali a Sfera Ebbasta : “Qual è la musica senza testi?” : Arriva il pensiero di Patty Pravo sui trapper. Sentita da Rolling Stone Italia, la Divina non si è lasciata andare ai mezzi termini e ha rivelato la sua opinione sulle nuove leve della musica italiana, ormai completamente guidata dalla trap. La Ragazza del Piper sembra non avere dubbi su Ghali, che ritiene un artista. Buono anche il testo di Cara Italia, poiché le parole rimangono l'elemento centrale della narrazione musicale, mentre il suo ...

Ora o mai più - Rai 1/ Amadeus convince ma piovono critiche per Loredana Bertè e Patty Pravo (prima puntata) : La prima puntata di Ora o mai più è stata seguita da 4.730.000 spettatori pari al 25% di share: esordio con il botto per Amadeus e i contanti 'dimenticati'.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:02:00 GMT)