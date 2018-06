“Il governo? Lo faccio io”. Il sistema Parnasi e quella cena con Giorgetti : E così, a un certo punto, Luca Parnasi sentì di avercela fatta, di aver scalato il paradiso. Era il 15 marzo scorso. Quel giorno il costruttore non riuscì proprio a trattenere la soddisfazione, e sbottò, tronfio, con il suo commercialista: «Il governo lo sto a fare io, eh! Non so se ti è chiara questa situazione». ...