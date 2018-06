Parnasi e la cena con Giorgetti e Lanzalone | Questo Governo lo sto a fa io

Stadio Roma - cena Lanzalone- Parnasi -Giorgetti/ Legami con politica - Raggi - “non c’entro nulla” : nuovi indagati : Stadio Roma , Parnasi e i Legami con la politica : “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Roma no, svelano gli stretti rapporti (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:20:00 GMT)

