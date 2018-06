Parità e leggi per le donne | siamo soltanto a metà strada

dilei

(Di venerdì 15 giugno 2018) Anni e anni di lotte civili e di movimenti femministi sono riusciti a garantire allealcuni diritti fondamentali, dalla tutele sul lavoro alla protezione contro le violenze al diritto di famiglia. Fino al 1968 lepotevano essere condannate per aver tradito il marito, e solo dal 1975 è stata stabilita latra i coniugi davanti alla legge. Significa che, prima di quella data, marito e moglie non avevano pari diritti né a livello patrimoniale né per quanto riguardava l’educazione dei figli: leerano in tutto e per tutto succubi dei mariti. Fino agli anni ’80 gli uomini si vedevano mitigare la pena se uccidevano la propria moglie per difendere “l’onor suo o della famiglia” (il famoso delitto d’onore) e uno stupratore poteva evitare la condanna accettando di sposare la propria vittima (si trattava del cosiddetto matrimonio ...