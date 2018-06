Parigi val bene una promessa Conte e Macron fanno pace

Aquarius - Tria non va a Parigi - Conte valuta se annullare incontro... : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato l'incontro previsto per oggi a Parigi con il suo omologo francese Bruno Le Maire, in seguito alle polemiche tra Francia e Italia sulla vicenda Aquarius, mentre il ...

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l'Italia - Ue : 'Migrazione mette in pericolo il progetto europeo' : Quattrocento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , sono stati trasbordati su due imbarcazioni italiane mentre gli ...

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l’Italia | Ue : “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” : Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Continua a leggere L'articolo Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” proviene da NewsGo.

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

Migranti - Aquarius verso Valencia. Merkel : Ue sia unita o esplode Video Parigi : «Italia cinica e vomitevole» : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Ue risponda in modo unitario o esploderà»

Fognini dopo Cecchinato Parigi val bene una storia : Marco LombardoForse non suonano ancora allo stesso modo, ma Fognini-Cecchinato negli ottavi del Roland Garros, quarantadue anni dopo Panatta-Barazzutti, fanno proprio un bell'effetto. E chi ama il tennis italiano conosce la storia che ci ha portato fino a qui. Per cui c'è da festeggiare: Fabio ieri se l'è sudata contro il britannico Edmund (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio) e a dir la verità ad un certo punto sembrava un'occasione persa. ...

Libia - Sarraj e Haftar a Parigi : ‘Voto il 10 dicembre’. Macron scavalca ancora l’Italia : Quattro leader, una conferenza internazionale sotto l’egida dell’Onu, la (lunga) mediazione di Parigi. E una data, il 10 dicembre 2018, in cui i cittadini della Libia saranno chiamati (forse) a nuove elezioni. L’impegno è stato preso durante la conferenza di Parigi che si è tenuta all’Eliseo, cui hanno partecipato una ventina di Paesi e quattro organizzazioni internazionali. Protagonisti il premier libico Fayez Al Sarraj, ...

Clima - il 'dialogo' di Bonn salverà Parigi? - Valori : Finché il mondo ricco non farà seguire alle parole i fatti, la nostra sopravvivenza resterà a rischio ». 63 anni di cambiamenti Climatici © Nasa Il nodo dei 100 miliardi di dollari e gli impegni pre-...

eSport ai giochi olimpici di Parigi 2024 : gli organizzatori valutano di inserirli tra le discipline dimostrative : Le manifestazioni eSport attraggono sempre più spettatori con il passare degli anni, e le pressioni per far diventare gli sport elettronici una disciplina olimpica ufficiale si sono sempre dovuti arrendere al duro rifiuto del comitato olimpico. Almeno, fino ad ora. Una buona notizia arriva dalle pagine della BBC, che racconta come il comitato olimpico che sta organizzando i giochi di Parigi 2024 stia seriamente valutando l'introduzione degli ...

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix : ... il giro effettuato da Valverde è stato caricato su Strava, l'app usata da ciclisti di tutto il mondo per condividere le proprie pedalate, e in molti settori il campione spagnolo ha battuto i tempi ...

Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix Video : #Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta gia' un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sara' al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...