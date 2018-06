Paramorfismo del corpo umano : Paramorfismo, un “difetto” fisico causato spesso da uno scarso movimento, a delle abitudini scorrette o alla quasi assenza di esercizio fisico, soprattutto nel periodo dello sviluppo quando il corpo evolve velocemente ed è più facile che assuma delle forme indesiderate se abbiamo delle posture “sconsiderate”. (altro…) The post Paramorfismo del corpo umano appeared first on Idee Green.