Paralisi cerebrale infantile | le cellule staminali cordonali che ruolo hanno?

meteoweb.eu

: RT @la_franci: Il primo #camp #gratuito per #bambini con #Paralisi Cerebrale Infantile unilaterale: - MarcoLorux : RT @la_franci: Il primo #camp #gratuito per #bambini con #Paralisi Cerebrale Infantile unilaterale: - NicBoldrini : RT @la_franci: Il primo #camp #gratuito per #bambini con #Paralisi Cerebrale Infantile unilaterale: - _geniodelmale : RT @la_franci: Il primo #camp #gratuito per #bambini con #Paralisi Cerebrale Infantile unilaterale: -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Durante la dolce attesa, ci sono tante scelte importanti da prendere: il ginecologo, l’ospedale in cui partorire, i test di screening prenatale cui sottoporsi. Anche conservare ledel cordone ombelicale rientra tra queste. Il Decreto Ministeriale del 18 Novembre 2008 riconosce l’utilizzo delledel cordone in ambito medico. La decisione è arrivata in seguito a numerosi studi scientifici, chemostrato l’efficacia di questecontro diverse patologie. Da oltre 20 anni il sangue cordonale è fonte diematopoietiche, utilizzate per eseguire trapianti allogenici nel trattamento di: leucemia; linfoma; talassemia; deficit del sistema immunitario; malattie metaboliche. I ricercatori stanno lavorando per estendere l’applicazione delleanche al di fuori dell’ambito oncoematologico. Ad esempio, studi degli ultimi ...