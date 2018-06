: Senza figli non c’è futuro. Aiutare mamme e papà sarà uno dei nostri primi impegni. - matteosalvinimi : Senza figli non c’è futuro. Aiutare mamme e papà sarà uno dei nostri primi impegni. - Agenzia_Ansa : #Migranti: #Papa, non sono numeri, abbattere ogni muro. 'Basta considerarli una minaccia alla comodità' - Avvenire_Nei : #Papa Francesco: i #migranti non sono una minaccia alla nostra comodità -

"Nonin balia dellechi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia". Lo ha chiesto ilricevendo i Maestri del Lavoro. Francesco ha messo in guardia dalla "comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa 'piovere' automaticamente il benessere per tutti". "Una società che non si basi sul lavoro, che non lo promuova concretamente, e che poco si interessi a chi ne è escluso, si condannerebbe all'atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze", ha detto il.(Di venerdì 15 giugno 2018)