Papà mi faceva spogliare e abusava di me |  arrestati marito e moglie

Palermo - facevano prostituire la figlia di 9 anni per 30 euro : “Mamma e Papà mi costringevano” : Ha confermato lo sfruttamento da parte dei genitori al gip Antonella Consiglio la bimba di 9 anni di Palermo , costretta a prostituirsi a pagamento. La mamma e il papà erano stati arrestati nei mesi scorsi insieme a due anziani e ora sono ai domiciliari: "Lasciavano a me i soldi, mi davano 30 euro . Se penso a queste cose sento tristezza".Continua a leggere

Quando il giovane Kubrick faceva il paparazzo : Dal 3 maggio al Museum of the City di New York una mostra ricorda gli esordi da fotografo di Stanley Kubrick, reporter di 'Look'