Panchina Foggia | Nember annuncia l’addio dell’allenatore Stroppa

Panchina Crotone - Stroppa in pole : al Foggia un ex del club calabrese? : Panchina Crotone – Il Crotone prova a ‘smaltire’ la delusione per la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso il club calabrese è al lavoro per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista e tornare subito in massima categoria. La prima decisione da prendere è quella che riguarda la Panchina, addio con Walter Zenga, al momento il tecnico in pole per la successione è Stroppa. Ed al ...