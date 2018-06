Palazzo Silvestri Rivaldi | la villa abbandonata con vista Fori Imperiali e Metro C

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Se alzate gli occhi e guardate daiverso la collina della Velia, vedrete unimponente, sbrecciato, smozzicato e sgretolato nel suo astratto isolamento: è, di proprietà dell’Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenze e Beneficenza) Santa Maria in Aquiro, destinato a suo tempo a residenza di lusso per prelati di alto rango. La reazione degli intellettuali, in primis Antonio Cederna, Presidente di Italia Nostra Roma, riuscì a difendere ilcinquecentesco dagli appetiti dell’ente, senza però spuntarla sulla sua futura destinazione. Ilvenne abbandonato, orbita vuota depredata dai vandali delle preziose cornici in marmo delle porte, le mostre dei caminetti, le finestre e tutto ciò che era possibile rubare, fino a diventare un simulacro decadente di se stesso.appartiene fisiologicamente al Parco dei ...