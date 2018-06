: #News #Oxfarm:Francia maltratta bimbi migranti - CyberNewsH24 : #News #Oxfarm:Francia maltratta bimbi migranti - NotizieIN : Oxfarm:Francia maltratta bimbi migranti - TelevideoRai101 : Oxfarm:Francia maltratta bimbi migranti -

Bambininon accompagnati vittime dimenti da parte di guardie di frontiera francesi, detenuti senza cibo né acqua e rispediti dallaattraverso il confine italiano a Ventimiglia con metodi illegali. Lo denuncia la Ong,in un rapporto che parla di abusi "sistematici" e "descrive come la polizia francese di routine fermi i bambini non accompagnati e li metta su treni diretti in Italia dopo averne alterato i documenti per farli apparire più grandi o facendo sembrare che vogliano tornare".(Di venerdì 15 giugno 2018)