Overbooking | sai di cosa si tratta?

(Di venerdì 15 giugno 2018) Se ti viene negato l’imbarco per sovraprenotazione, potresti aver diritto ad una compensazione monetaria a seconda della. In inglese il termine tecnicoletteralmente “sovraprenotazione” indica un mancato imbarco. Tradotto in termini meno tecnici: significa tanta amarezza e delusione perché nonostante tu abbia regolarmente acquistato il biglietto aereo non ti viene consentito di partire. L’esempio più comune è il seguente: il passeggero ha acquistato il biglietto, fatto regolare check-in online e si presenta al gate d’imbarco in perfetto orario. Tuttavia, senza alcuna giustificazione, non gli è consentito l’imbarco in aereo. Se viaggi molto in aereo, probabilmente ti sei già imbattuto in questo tipo di problema, che effettivamente non è così raro come si potrebbe pensare. Vivere la delusione di “restare fuori dal portellone” è indescrivibile. ...