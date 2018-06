ORA O MAI PIÚ | RAI 1 Diretta e classifica | stasera la rivincita di Massimo Di Cataldo?

Francesca Alotta ricomincio da 'ORA o mai più' : Torna stasera su Rai1 , ore 21:40, 'Ora o mai più', talent musicale ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. Nella seconda puntata, tra gli otto artisti pronti a tornare alla ribalta, ci sarà ...

Rai 1 - ORA o Mai Più : secondo appuntamento con Amadeus : Seconda puntata di “Ora o Mai Più”, il talent show musicale condotto da Amadeus in prima serata su Rai1: ecco tutte le anticipazioni Torna su Rai 1 “Ora o Mai Più“, il nuovo show di Rai 1 condotto da Amadeus. Dopo il grandissimo successo di critica ed ascolti della prima puntata, tornano così ad accendersi i riflettori sugli otto cantanti alla ricerca di una seconda possibilità nel mondo della musica. Ora o Mai Più su ...

ORA o mai più/ Diretta e classifica seconda puntata : Red Canzian promette scintille! (15 giugno) : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:27:00 GMT)

ORA o mai più : il debutto di Francesca Alotta con Fausto Leali : Francesca Alotta esordisce stasera a Ora o mai più con Fausto Leali Debutterà questa sera, venerdì 15 giugno, Francesca Alotta nel cast di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Dopo la prima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 8 giugno, Donatella Milani ha dovuto abbandonare il programma per stare vicino alla mamma in gravi condizioni di salute. Ora o mai più ci ha raccontato 8 ...

L'Isis minaccia i mondiali in Russia : 'Massacri come mai prima d'ORA'. Video con stadi in fiamme : L'Isis torna a minacciare un attacco ai mondiali di calcio in Russia con un Video in cui promette 'un massacro come mai prima d'ora'. In un Video citato dal tabloid inglese Daily Star, l'...

Loredana Bertè/ Cambierà atteggiamento con Alessandro Canino? (ORA o mai più) : A Loredana Bertè è stata affidata la rivincita di Alessandro Canino a Ora o mai più, in onda questa sera su Rai 1. Cosa canterano coach e allievo?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Marcella Bella/ Pronta a difendere il suo allievo Stefano Sani (ORA o mai più) : Marcella Bella torna al fianco di Stefano Sani nella seconda puntata di Ora o mai più, in onda questa sera venerdì 15 giugno su Rai 1. Cosa canteranno coach e allievo?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Orietta Berti/ La cantante ruba la scena a Valeria Rossi? (ORA o mai più) : Questa sera su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con Ora o Mai più. Orietta Berti torna nei panni di coach per guidare Valeria Rossi verso la vittoria finale.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Francesca Alotta/ Dal successo con Aleandro Baldi alla rivincita con Fausto Leali (ORA o mai più) : Francesca Alotta prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:06:00 GMT)

Stefano Sani/ Da "Lisa" a Marcella Bella (ORA o mai più) : Nella seconda puntata di Ora o mai più, in onda questa sera su Rai 1, Stefano Sani sarà di nuovo affiancato da Marcella Bella, la coach che la scorsa settimana ha difeso il suo pupillo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Da Le Iene a ORA o mai più. Orietta Berti - Valeria Rossi e quell'intervista doppia di quasi vent'anni fa (Video) : Orietta Berti e Valeria Rossi. Se oggi una è chiamata a rilanciare l’altra all’interno del programma Ora o mai più, il discorso era decisamente diverso diciassette anni fa, quando un’intervista doppia de Le Iene le mise allo stesso livello.Anzi, la regina di ‘Tre parole’ sembrava la rappresentante perfetta della nuova generazione di cantanti, chiamata a raccogliere la staffetta da chi invece pareva avesse il futuro alle spalle.prosegui la ...