Operazione antidroga a Modica | arrestato 23enne

Napoli - Operazione antidroga : 14 misure : 7.00 I Carabinieri di Torre del Greco (NA) stanno eseguendo 14 misure cautelari richieste della Dda, nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. In esecuzione 10 arresti, 3 obblighi di dimora in Campania e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. 2 degli indagati sono già detenuti. Individuati 2 gruppi criminali che gestivano piazze di spaccio ...

Roma : Operazione antidroga - 3 arresti : Roma – I “Falchi” della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno inferto un altro duro colpo allo spaccio di stupefacenti della Capitale. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre pusher, tra cui una donna, sequestrando 8 kg di cocaina e 7.000 dosi di hashish. I poliziotti in borghese hanno passato al setaccio le strade del quartiere Tiburtino. ...

Milano, operazione antidroga: 22 ordinanze di custodia cautelare

Operazione antidroga 'Occhi di gatto' - due sorelle finiscono ai domiciliari : BOLZANO . Nel corso della mattinata di ieri, 30 maggio, al termine dell'Operazione denominata "Occhi di gatto", che aveva permesso, nel marzo scorso, di trarre in arresto un corriere di origine araba, ...

Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga

Operazione antidroga a Modica - 10 arresti : Modica - Dalle prime luci dell'alba è in corso un'Operazione di Polizia Giudiziaria condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica, con l'ausilio dei militari dei Comandi Provinciali di Ragusa e ...

Operazione antidroga a Modica : sequestrati oltre 4 chili di droga : Una vasta Operazione antidroga a Modica ha portato all'arresto di dieci persone e al sequestro di oltre 4 chili di droga.

Ragusa - Operazione antidroga : 10 arresti : 7.56 I Carabinieri della compagnia di Modica con l'ausilio dei comandi provinciali di Ragusa e Catania, stanno eseguendo l'arresto di 10 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. Le indagini, durate circa un anno, hanno permesso di individuare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina a Modica, nel Ragusano, di sequestrare oltre 4 kg di stupefacenti e di arrestare numerose persone.

Operazione antidroga internazionale - arrestati 2 latitanti in Albania - : Entrambi cittadini albanesi, si erano resi irreperibili nel 2006. Nei loro confronti era stato emesso un ordine di arresto per associazioni a delinquere finalizzato al traffico illecito di sostanze ...

Operazione antidroga a Tor Bella Monaca e Centocelle : Operazione antidroga della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca e Centocelle: dieci le persone arrestate. Centinaia le dosi di cocaina hashish e marijuana sequestrate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino e del Reparto Volanti nel corso di una vasta Operazione nelle zone di Tor Bella Monaca e Centocelle. A cadere nella rete degli agenti dieci pusher, quasi tutti poco più che ventenni. I due ragazzi di 18 e 19 anni sono ...

Potenza - Operazione antidroga : 36 arresti : 7.42 I Carabinieri di Potenza hanno sgominato un'organizzazione dedita a traffico e spaccio di droga in una vasta zona della Basilicata,dove arrivavano cocaina, hascisc e marijuana acquistate in Puglia;32 gli ordini di custodia (22 in carcere, 14 ai domiciliari).Il blitz si è svolto anche a Bari,Avellino,Bologna. La centrale di spaccio,a Genzano di Lucania (PT),era rifornita grazie a contatti con persone di Andria,vicine al clan ...

Maxi Operazione antidroga - arrestate 23 persone. Sequestrati 300 chili di stupefacenti : La massiccia operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Milano è scattata alle prime luci del giorno. Il blitz è scattato nlle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, ...