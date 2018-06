OnDance | il tango di Bolle in galleria a Milano | migliaia di persone radunate fino a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) In unagremita di tangueros, che si sono radunati per ballarea tarda notte, l incursione di Robertoaccompagnato da Nicoletta Manni. L’Étoile dei due mondi e la prima ballerina scaligera si sono esibiti in unappassionato davanti adiaccorse a uno dei tanti eventi di, la festa della danza voluta da Robertoche continuerà ad accenderea domenica 17 giugno con un caleidoscopico calendario di appuntamenti come il Red Bull Dance Your Style, la competizione di street dance prevista per sabato 16 in piazza Duca d’Aosta, i gala “Robertoand Friends” agli Arcimboldi, la maratona di swing e la serata finale all’Arco della Pace fissata per domenica. L'articolo, ildiindia tarda notte proviene da Il Fatto Quotidiano.