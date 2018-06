huffingtonpost

: “Omosessuale”. Pensieri intorno a una parola - giladelfa : “Omosessuale”. Pensieri intorno a una parola -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Io non amo molto questa: "omosessuale". Eppure è unache è stata coniata alla fine del 800 in lingua tedesca da un militante omosessuale ungherese proprio per combattere il pregiudizio e offrire unaneutra, descrittiva di un fatto, senza caricare l'omosessualità con giudizi morali negativi, appunto.Laomosessuale indica etimologicamente un fatto: è omosessuale colui che è attratto eroticamente da un altro dello stesso sesso. Laeterosessuale, il suo pendant, avrà successo solo a partire degli anni venti del '900. La prima parte dei due termini deriva dal greco: Omoios significa simile, Heteros significa diverso.Io non amo molto questaperché rinvia immediatamente alla sessualità e ad assolutamente nient'altro; eppure è indiscutibile che è proprio la sessualità a ...