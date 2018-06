Olio | “Il commercio mondiale cresce | l’Italia resta indietro”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’extravergine italiano perde grosse fette di mercato mentre in tutto il mondo aumentano i consumi. Ildidi oliva stando a ritmi impressionanti e l’Italianon può permettersi di lasciare le notevoli opportunità commerciali che si aprono ai propri concorrenti storici, come la Spagna, e nuovi, come la Tunisia ed il Portogallo. È quanto emerge dalla tavola rotonda organizzata dal Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, in corso di svolgimento a Viterbo. Un’analisi quantitativa eseguita dal Cno ha evidenziato risultati chiari: dal 2000 ad oggi le importazioni del Brasile sono triplicate, quelle del Canada raddoppiate ed il Giappone importa 2,5 volte in più rispetto all’inizio del secolo. La Cina, che nel 2000 importava meno di 500 tonnellate didi oliva, oggi introduce sul proprio territorio oltre 50.000 tonnellate. Gli Stati Uniti ...