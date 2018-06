Olio di sansa | un futuro “rinnovabile”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Al prossimo meeting di Eurolivepomace, la federazione europea del settore, ASSITOL rilancerà la centralità del settore all’interno della filiera olivicola e l’importanza dei nuovi filoni alternativi, come la produzione di energia. Produzione in netta crescita per l’dinella campagna 2017-2018, che si chiude con un aumento del 137% rispetto all’annata precedente. Lo sottolinea ASSITOL, L’Associazione italiana dell’industria olearia, che si appresta a partecipare al terzo meeting di Eurolivepomace, la federazione europea del settore, che vede l’Italia alla vicepresidenza. “ All’incontro intendiamo ribadire la centralità del ruolo delle nostre aziende nella filiera olivicolo-olearia”, osserva Michele Martucci, presidente del Gruppoe vicepresidente della federazione. Il 19 giugno a Beja, in Portogallo, il confronto coinvolgerà la Spagna con l’ANEO, la Grecia (Spel) e la ...