Nuovo virus simile all' aviaria | già 620 morti | rischio pandemia globale

Influenza mortale - Nuovo virus dalla Cina : «Rischio pandemia - può uccidere in tutto il mondo» : Torna l'allarme aviaria, che presto potrebbe diventare globale. Un nuovo virus, che si sta diffondendo in Cina e che uccide il 38% delle persone che lo contraggono, preoccupa non poco le...

Nuovo malware in Italia - ruba password di mail e banca : ecco come agisce questo virus : Nuova emergenza tecnologica in Italia, dove un malware di nome Ursnif è in grado di rubare password usate per l’home banking, gli acquisti online e la posta elettronica. Lo hanno scoperto i ricercatori di CSE, CybSec Enterprise, e funziona in questo modo: le vittime ricevono un’email con allegato un documento Word che richiede l’abilitazione di una serie di comandi che permettono la visualizzazione dello stesso. L’email ...

Facebook : Nuovo virus manda la privacy in tilt : Un nuovo virus di Facebook ha modificato la privacy degli utenti: alcuni post pubblicati con restrizioni di privacy (per l’esclusiva visione degli amici) sono invece risultati pubblici, ovvero visibili a tutti. Il problema ha interessato fino a 14 milioni di utenti, ma la società rassicura, spiegando che l’inconveniente è stato risolto. Il virus ha colpito il social network dal 18 al 27 maggio, ma Facebook è riuscito a sospendere il ...

Nipah : il Nuovo virus che sta scuotendo l'India : Nipah henipavirus, è questo il nome e la specie del virus che sta scuotendo ora l’India e ha attirato l’attenzione del WHO. Il virus è stato scoperto la prima volta 1998 in Malesia, si è esteso fino al Bangladesh, l’India e Singapore. Il suo nome, Nipah, è stato proposto durante la sua scoperta, avvenuta in una clinica attraverso materiali derivanti da un caso umano fatale. I materiali provenivano da Kampung Sungai Nipah. Nipah è un virus ad ...

Italia colpita dal Nuovo virus Android di maggio : smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Nipah : cos'è il Nuovo misterioso virus dei pipistrelli della frutta : In natura esistono moltissimi virus e batteri. La maggior parte di questi agenti infettivi risultano innocui per l'uomo. Tuttavia, in particolare alcuni ceppi virali, possono infettare anche l'essere umano. D'altronde i virus pur disponendo di un codice genetico non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma, pertanto possono farlo solo all'interno di una cellula ospite. Va inoltre considerato che mentre nei confronti dei batteri disponiamo ...

L’allarme degli esperti : “Dai maiali il Nuovo virus che minaccia la salute umana” : Una nuova minaccia alla salute umana arriva dai maiali. Un virus suino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei ...

Di Nuovo foto Buffon morto in un incidente e virus 3476301066 - la bufala bis di primavera : Le più originali ritornano sempre e la foto Buffon morto in un incidente corredata dal virus proveniente dal numero 3476301066 è la bufala bis che già ci ha allietati una volta dall'inizio di questo 2018. La fake news viene fuori alla ribalta anche in queste ore, sempre come assurda catena WhatsApp super condivisa. Come già detto, proprio all'inizio di quest'anno, avevamo avuto modo di esaminare la bufala della foto Buffon morto: in sostanza ...

