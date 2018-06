Nuovo Stadio Roma | Virginia Raggi convocata in Procura

Secondo Repubblica - il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

Nuovo Stadio della Roma - indagato anche Malagò - che si difende : "Questa cosa non esiste" : Nell’affare del Nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un ...

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del Nuovo Stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Roma - inchiesta sul Nuovo Stadio : spunta il nome di Malagò : diventato un gran premio della montagna, ma non è detto che la Roma non riesca a scalarlo. Il giorno dopo si contano i danni della tempesta provocata dal crollo del sistema Parnasi. Il quadro è ancora ...

Nuovo Stadio Roma - l’assessore milanese Maran e il “no” a una casa : “Deve essere la normalità” : Nuovo stadio Roma, l’assessore milanese Maran e il “no” a una casa: “Deve essere la normalità” Nuovo stadio Roma, l’assessore milanese Maran e il “no” a una casa: “Deve essere la normalità” Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio Roma, l’assessore milanese Maran e il “no” a una casa: “Deve essere la normalità” proviene da NewsGo.

Nuovo Stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Roma - la Raggi sul Nuovo Stadio : "Ora non so che fine farà... : "Lo stadio? Non so che fine farà'. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, interviene a Porta a Porta il giorno dopo la bufera sul nuovo impianto di Tor di Valle e punta a ribadire la sua estraneità all'...

Nuovo Stadio ROMA - PARNASI ARRESTATO/ Ultime notizie : Lanzalone si dimette - Prosperetti indagato : NUOVO STADIO ROMA. 9 arresti fra cui Lanzalone e PARNASI, il patron Pallotta: “Se non si fa più vendo la società”. Il presidente giallorosso minaccia la cessione del club(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Congelato il progetto del Nuovo Stadio della Roma. Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, il progetto per la costruzione del nuovo stadio dell'As Roma è stato Congelato. Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, infatti, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi, che di Eurnova è il presidente. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un ...

Stadio Roma : Morassut - con Giunta Veltroni Nuovo Prg per capitale : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - “A quelli come Fabio Rampelli, che sostengono che la cosiddetta 'urbanistica contrattata' è nata durante le amministrazioni del centrosinistra di Roma, rispondo che prima di parlare occorrerebbe da parte loro fare un bagno di conoscenza e di umiltà. Abbiamo dato a Roma un

Roma - bufera sul Nuovo stadio. 9 arresti e 16 indagati : 9 arresti e 16 indagati è il bilancio dell'inchiesta dei carabinieri sul nuovo stadio della Roma che vede implicati trasversalmente persone vicine al Movimento 5 Stelle, esponenti di Forza Italia e ...

Nuovo Stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto : Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto proviene da NewsGo.

Nuovo Stadio Roma - 9 arrestati : c'è anche Parnasi/ Malagò : "Roma non coinvolta nell'indagine" : Nuovo Stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di Roma(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Nuovo Stadio ROMA - 9 ARRESTATI : C’È ANCHE PARNASI/ Lombardi (M5s) fa chiarezza - Lanzalone si dimette da Acea? : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di ROMA(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:52:00 GMT)