Nuovo farmaco contro l' emicrania

Tumori con una particolare alterazione genetica : l’FDA accetta la richiesta di Nuovo farmaco : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application, NDA) concedendo la Priority Review a larotrectinib per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da Tumori solidi localmente avanzati o metastatici che presentano fusioni geniche di neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK). Il termine ultimo per quanto riguarda la decisione stabilita dall’FDA ai ...

Fibrosi polmonare idiopatica : un Nuovo farmaco all’orizzonte per questa grave malattia rara : Testato un nuovo farmaco, la pentraxina-2 ricombinante, contro una grave malattia respiratoria dalle cause tuttora sconosciute, la Fibrosi polmonare idiopatica, una patologia rara la cui diffusione è però destinata ad aumentare, complice l’invecchiamento della popolazione. I test clinici, coordinati dal professor Luca Richeldi, Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore dell’Unità ...

Salute : via a trial clinico italiano di un Nuovo farmaco contro la Sla : L’IRCCS Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” e l’AOU Maggiore della Carita’ di Novara (centro CRESLA) hanno avviato la sperimentazione clinica di un nuovo farmaco per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), che verra’ effettuata in 18 centri italiani e uno straniero (MGH Boston). Lo studio, in Italia, si svolge nei centri Sla di Novara, Milano, Siena, Modena, Genova, Bari, Tricase, ...

Nuovo farmaco PER IL MAL DI TESTA/ Amovig - come funziona il primo medicinale concepito per l'emicrania : Forse si è arrivati a FARMACO che potrà ridurre notevolmente le emicranie che colpiscono milioni di persone al mondo, è il primo FARMACO studiato appositamente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:23:00 GMT)

Emicrania - negli Usa un Nuovo farmaco che previene le crisi : Secondo alcune stime, l'Emicrania è la terza malattia più comune al mondo e si colloca tra le prime dieci cause di disabilità. Non è solo un mal di testa: un'Emicrania è spesso accompagnata da ...

Collirio con levofloxacina - Nuovo caso choc : il farmaco può portare alla morte Video : Notizie sorprendenti quelli che arrivano dal Giappone, nel dettaglio da una cittadina nei pressi di Tokyo, ovvero Yamanashi. Il protagonista dell'assurda vicenda è un uomo che usando un Collirio a base di levofloxacina si è trovato in preda ad un'insufficienza respiratoria. Le condizioni dell'uomo sono peggiorate dopo un paio di giorni tanto che lo stesso è entrato in coma una volta palesatasi la reazione del Collirio con levofloxacina. Le prime ...

Eiaculazione precoce : pillole “obsolete” - disponibile anche in Italia il Nuovo farmaco spray “efficace dopo pochi minuti” : Lanciato lo scorso febbraio, è già disponibile anche in Italia un nuovo farmaco contro l’Eiaculazione precoce, che interessa tra il 20% e il 30% della popolazione maschile del Paese. Si tratta della prima formulazione spray a base di due anestetici locali, la lidocaina e la prilocaina, approvata per questo specifico problema. E proprio all’Eiaculazione precoce, la più importante disfunzione sessuale maschile che coinvolge 4 milioni di Italiani, ...

Ospedale Bambino Gesu - Malattie neurodegenerative : un Nuovo farmaco blocca la progressione della CLN2 : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia documentata. LA PATOLOGIA La ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 è una malattia degenerativa rara del sistema ...

Malattie neurodegenerative - Nuovo farmaco blocca avanzare Cln2 : Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (Cln2), malattia degenerativa che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essere bloccata da un nuovo farmaco che rimpiazza l’enzima di cui questi pazienti sono carenti. La sperimentazione della terapia è stata condotta su 23 bambini in 4 diversi Centri internazionali, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ...

Malattie neurodegenerative : un Nuovo farmaco blocca la progressione della ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 : Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), malattia degenerativa che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essere bloccata da un nuovo farmaco che rimpiazza l’enzima di cui questi pazienti sono carenti. La sperimentazione della terapia è stata condotta su 23 bambini in 4 diversi Centri internazionali, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l’Italia. I ...

Cervello - malattia di Alzheimer : Nuovo farmaco : Uno studio pubblicato sulla rivista Neurobiology og Aging rivela un nuovo farmaco contro la progressione dell'Alzheimer, malattia del Cervello.

Sarà prodotto in Italia un Nuovo farmaco contro l’Hiv : GlaxoSmithKline (Gsk) annuncia l’investimento di 30 milioni di euro nel suo sito produttivo di Parma per la produzione di un nuovo medicinale indicato per le persone che vivono con Hiv. L’investimento riguarda la costruzione di un nuovo impianto di 1.500 m² dedicato alla produzione e al confezionamento di fostemsavir, per rispondere ai bisogni di pazienti multitrattati (i cosiddetti pazienti Heavily Treatment Experienced o Hte, che ...

Nuovo farmaco per combattere il cancro ai polmoni : In uno studio recente, che comprendeva 600 persone, è stato testato un Nuovo farmaco per contrastare il tumore ai polmoni. La ricerca è stata presentata all'American Association for Cancer Research meeting a Chicago. I risultati sono stati accolti con grande entusiasmo dagli esperti, infatti essi ritengono che questo Nuovo tipo di approccio potrebbe cambiare il modo in cui vengono trattati i pazienti affetti da questa patologia. Tutto ciò viene ...

Genova - al Gaslini Nuovo farmaco per i bambini di pietra : Un nuovo farmaco per curare i "bambini di pietra" è in via di sperimentazione all'Istituto Gaslini di Genova. La sperimentazione durerà due anni.