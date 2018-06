Nuovo cinema Di Battista

Filming Italy Sardegna Festival - presentata la prima edizione : un Nuovo progetto dedicato al Cinema e alla Televisione : ... motore unico della riuscita di un prodotto culturale dichiara Tiziana Rocca Tra gli obiettivi anche quello di far incontrare il mondo dell'intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l'...

Nuovo cinema italiano tra violenza e parolacce : La consonante più ricorrente nel film dei fratelli D'Innocenzo è la Z. Sia per l'implacabile inflessione degli interpreti, sia per il continuo ricorso al turpiloquio. Già dalla primissima scena dove i ...

Nuovo cinema AQUILA - Stivaletti in sala per 'Rabbia Furiosa : ... via L'AQUILA, 66/74, il regista Sergio Stivaletti presenterà il suo ultimo film "Rabbia Furiosa – er canaro" ispirato alla nota vicenda di cronaca nera degli anni '80 sul canaro della Magliana ...