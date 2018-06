Nuove nomine in Canon Italia

Governo Conte al via : entro un mese le Nuove nomine Rai : Giuseppe Conte Dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Mattarella, il nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte entrerà finalmente in partita. Tra i primi banchi di prova per l’inedita formazione giallo-verde ci sarà il rinnovo dei vertici di Cdp, Autorità per l’Energia, Antitrust. E poi ci sarà il nodo cruciale della Rai, visto che il 30 giugno prossimo scadranno i mandati dell’attuale CdA e del DG Mario Orfeo. Come ...

La Boschi sforna Nuove nomine e irrita i sindacati interni : Il governo Gentiloni è dimissionario da mesi e ormai è chiamato solo a gestire l'ordinaria amministrazione. Ma c'è qualcuno che non sembra rassegnarsi.Come Maria Elena Boschi, che - come racconta oggi La Verità - avrebbe fatto irritare i sindacati per aver nominato un dirigente, il coordinatore per la segreteria tecnica, per la struttura governativa che si occupa delle adozioni internazionali (Cai) per tramite di Paolo Aquilanti, segretario ...