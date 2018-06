Nuova luce per nuova fisica | al via il progetto HiLumi LHC | potenzierà il

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) È una priorità della strategia europea delladelle particelle, e sarà il più grandedidei prossimi 10 anni. È High Luminosity LHC, dettoLHC, di cui oggi, 15 giugno, al CERN si celebra la posa della prima pietra con l’inizio dei lavori di ingegneria civile. IlLHC, nel quale l’Italia è in prima linea con l’INFN Istituto Nazionale diNucleare,il superacceleratore del CERN in modo da aumentarne la luminosità, uno dei principali indicatori delle performance di un acceleratore di particelle, e cioè il numero di collisioni potenziali per unità di superficie in un dato intervallo di tempo. E anche i grandi rivelatori, collocati lungo l’anello superconduttore di 27 km di LHC nei punti di collisione dei fasci di particelle, dovranno essere potenziati in vista delle nuove prestazioni della macchina. Da oggi, LHC entra, dunque, ...