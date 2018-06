Nuoto | Mare Nostrum Barcellona 2018 | Andrea Vergani in evidenza nei 50 stile libero

oasport

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ultima giornata di gare del 39esimo eeeting internazionale GP Città di, seconda delle tre tappe del circuito. Inil campione italiano dei 50agli Assoluti di Riccioneche nell’unica vasca ha siglato il tempo di 22″14 (terzo crono), nella finale che ha premiato il brasiliano Bruno Fratus, in 21″76, a precedere lo statunitense Michael Andrew in 21″93. Settima piazza invece per Luca Dotto in 22″77. Da segnalare, nella finale B, Alessandro Miressi (3°) in 22″73 e Lorenzo Zazzeri (8°) in 23″28. Silvia Scalia si è classificata al sesto posto nei 50 dorso in 28″39, a 15 centesimi dal personal best che comunque non sarebbe bastato a raggiungere il terzo gradino del podio occupato dalla finlandese Mimosa Jallow in 27″84. Il successo è andato alla campionessa danese Mie Nielsen ...