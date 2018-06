Notte bianca | sicurezza prima di tutto

Appuntamento con la Notte bianca dei bambini - spettacoli di danza e concerti : 'Lab Communications' di Concetta Renna, torna a riproporre una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento ad Ostuni con numerosi artisti e spettacoli che faranno entusiasmare i più piccoli. ...

Loredana Bertè alla Notte Bianca : La Notte come al solito prevede concerti, esibizioni di attori, spettacoli, con ospiti del Fla al Teatro d'Annunzio e dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, insieme a tanti altri soggetti partner ...

Messina a lutto per i due fratellini morti nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

La Pioggia Mette in Forse la 'Notte bianca dello Sport'. Ecco la Viabilità Modificata : In occasione della 'Notte Bianca dello sport', in programma sabato 16 giugno , e degli ' Internazionali di Tennis ', che si terranno sempre a partire da sabato 16 e fino a domenica 24 giugno, sono ...

La Pioggia Mette in Forse la "Notte bianca dello Sport". Ecco la Viabilità Modificata : L'Aquila - Il maltempo e le piogge torrenziali mettono in Forse lo svolgimento della "notte Bianca dello Sport", tantissime manifestazioni, infatti sono previste all'aperto e sembra difficile si possano spostare in luoghi chiusi. Tante associazioni pare che abbiano già detto al comune che in caso di Pioggia non potranno esibirsi. In ogni caso oggi il comune ha pubblicato l'elenco delle strade chiuse e degli ...

Sabato ad Ostuni c'è 'La Notte bianca dei Bambini' : ... Sabato 16 giugno 'Lab Communications' di Concetta Renna, torna a riproporre una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento ad Ostuni con numerosi artisti e spettacoli che faranno ...

ROMA - Sabato 23 giugno riparte la Notte bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Notte bianca dello Sport 2018 di Roma Capitale : Quest’anno programma ricco di eventi Sportivi e di intrattenimento nei vari impianti della Capitale La Notte Bianca dello Sport edizione 2018 si svolgerà sabato 23 giugno. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di Sport ma non solo: il programma è infatti ricchissimo di eventi di ogni genere, per una serata all’insegna della pratica Sportiva ma anche del gioco, del divertimento e dell’intrattenimento. La ...

Notte bianca a Gardaland il 16 giugno con Briga per #generazionegardaland : info e biglietti : Sabato 16 giugno è in programma la Notte Bianca a Gardaland con l'apertura del parco divertimenti veneto fino all’1 di Notte. Il dress code è rigorosamente il bianco per la serata di musica e divertimento con dj set e tanti ospiti. Ci sarà inoltre l'anteprima assoluta di #generazioneGardaland, interpretato dal rapper Briga. Gardaland Notte Bianca - The White Party è in programma in piazza Valle dei Re a partire dalle ore 18.30 per 15 ore di ...

Notte BIANCA : Ogni iniziativa che ha l'obiettivo di vivacizzare il nostro Centro Storico, ci vede sempre 'in prima linea'!" Vi aspettiamo a "NESSUN DORMA!" con musica, ballo, buon cibo, luci e spettacoli fino a ...

Notte bianca di Gardaland apre l'estate con Rtl e Malgioglio special guest : Presente anche la bellissima Ludovica Pagani , influencer, dj e volto noto del mondo dello sport. Alle h. 23.00 ritorna Fernando Proce con i grandi successi degli anni 90 inseriti nella sua nuova ...

Gardaland Notte bianca – Sabato 16 giugno The White Party con dj set e ospiti by RTL 102.5 : Gardaland Notte Bianca – THE White Party: Sabato 16 giugno – apertura fino all’1 di Notte con dj set e ospiti by RTL 102.5 dress code rigorosamente in bianco. Anteprima assoluta di #generazioneGardaland interpretato da Briga con il nuovo videoclip Sabato 16 giugno parte la nuova stagione estiva di Gardaland con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”, in piazza Valle dei Re. Questa originale festa, alla ...

Notte bianca dello sport - mostre e il week-end in città : ...Carabelli Music Ensemble in concerto " Bergamo diventa palestra a cielo aperto con la Notte bianca dello sport DOMENICA 10 GIUGNO " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Spettacoli, mostre ...

Aggredisce l'ex maestra della figlia alla Notte bianca della scuola : di Raffaella Di Claudio RIETI - È andata a assistere alla Notte bianca dell'istituto comprensivo di Fara Sabina e alla fine ha avvicinato l'ex insegnante della figlia e si è scagliata contro di lei. ...